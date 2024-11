Politie: Pas op met gebruik van Chinese webshop TEMU via APP

Groningen – Veel experts zetten hun vraagtekens bij de Chinese webshop TEMU. Niet alleen blijken producten onveilig, krijg je niet altijd wat je verwacht en gaat retourneren slecht, de app maakt ook nog eens extreem veel inbreuk op je privacy.

Alle apps verzamelen data

Apps verzamelen, delen en verwerken allerlei gegevens. Hoe ze dit doen en welke gegevens ze verzamelen beschrijven ze in de informatie die je kunt lezen in de App- of Play-store. Zodra je de app download, ga je hiermee akkoord.

Screenshots en telefoon ontgrendelen

Alle apps verzamelen gegevens, maar TEMU gaat hier wel heel erg ver in. De app vraagt niet alleen het recht om in je camera, contacten en wifinetwerk te kunnen. TEMU wil ook de rechten om je telefoon ‘s nachts te ontgrendelen zonder dat je erbij bent en het recht om audio op te kunnen nemen.

En daar houdt het niet op. Als je de app downloadt, geef je ook toestemming aan TEMU om software op je telefoon te installeren, je berichten te lezen en kan de app screenshots maken. Dat ontdekte technologie-expert Vincent Nys, die voor het televisieprogramma ‘Het digitale dilemma’ van de Belgische VRT naar de broncode van Temu keek. Volgens deze expert verzamelt TEMU veel meer informatie dan je van een webshop kunt verwachten.

Zo gebruik je TEMU veilig Wil je toch iets bestellen bij Temu? Gebruik dan de browser op je telefoon of computer in plaats van de app. Hierbij kun je namelijk een incognito venster openen en hoef je niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de app. Log bijvoorbeeld ook niet in met een van je sociale mediaprofielen. Als je dit wel doet, geef je Temu toegang tot bijvoorbeeld je Facebook- of Instagramaccount. Wees dus je bewust van wat je doet als je TEMU download.

