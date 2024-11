Of de Folkingestraat camera’s krijgt wordt in december duidelijk

Wijnja reageerde op vragen van de VVD en CDA. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Afgelopen week konden we in de krant een artikel lezen dat ‘gajes in de avonduren de Folkingestraat overneemt’. Winkelruiten, etalages, en voordeuren moeten het ontgelden. Inmiddels zijn diverse etalageruiten gesneuveld of zwaar gehavend en zijn voordeuren ontwricht. Het is niet datgene waar je als winkelier gelukkig van wordt. Deze overlast is niet nieuw, maar lijkt in hevigheid toe te nemen. Al jaren horen de ondernemers en bewoners in dit deel van de stad dat het gemeentebestuur de situatie ernstig vindt en deze graag wil aanpakken. Fatsoenlijk cameratoezicht is er niet, terwijl de winkeliers keer op keer wordt gevraagd hun camerabeelden aan te leveren aan de politie.”

“Ondernemers constateren constant dat er niks gebeurd”

Voor de wethouder kan reageren vraagt de fractie van D66 zich af in hoeverre camerabewaking bij kan dragen aan een duurzame oplossing als er ondertussen gewerkt wordt aan een integraal veiligheidsplan, waarvan bekend is dat deze spoedig gaat komen. Jacobs-Setz: “Weet je, als je naar ondernemers gaat, en je zegt, we werken al jaren aan een duurzame oplossing. En de ondernemers constateren constant dat er niks gebeurt; misschien is het dan wel tijd voor een noodoplossing, terwijl je werkt aan een duurzame oplossing. Maar voor de duidelijkheid, ik stel dit niet voor. Ik vraag of het een mogelijkheid is.”

Jalt de Haan (CDA): “Het loopt nu de spuigaten uit”

Jalt de Haan van het CDA: “Wij zouden het liefste zien dat de aanpak om de problemen op te lossen er liever vandaag is dan morgen. En het loopt nu ook echt de spuigaten uit. Net als de VVD lijkt het mijn partij zinvol om te kijken naar tijdelijke maatregelen. Zoals het nu gaat, zo kan het wat ons betreft niet langer doorgaan.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Integrale aanpak wordt volgende maand gepresenteerd”

Wethouder Mirjam Wijnja vervangt burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Er zijn eerder raadsvoorstellen verstuurd die gingen over het inzetten van camera’s in het gebied tussen het Hoofdstation en de Vismarkt. De Folkingestraat maakt hier onderdeel van uit. Naar aanleiding daarvan is vorig jaar herfst gevraagd om een integrale aanpak te realiseren voor De Gele Loper. Deze integrale aanpak zal begin december gepresenteerd worden. Het is goed dat deze aanpak er komt, ook omdat het er voor zorgt dat wij maatregelen kunnen gaan nemen.”

“Cameratoezicht kan één van de middelen zijn”

Over het ophangen van camera’s zegt Wijnja: “De conclusie was eigenlijk al dat de integrale aanpak voor dit gebied echt nodig is. Cameratoezicht is één van de middelen die we kunnen gebruiken. Daar zullen we in december op terugkomen. Als er camera’s komen, dan zullen we rekening houden met privacy, zoals we dat altijd doen.”