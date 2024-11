Politie start zelf een `nepwebshop` om bewustzijn over online fraude te vergroten

Landelijk – Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie heeft een nepwebshop gelanceerd onder de naam ‘pakjedealsnu.nl’. Deze site moet mensen bewustmaken van de risico’s van aankoopfraude en nepwebshops.

Pakjedealsnu.nl heeft zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Je kunt er voor ‘weinig’ een Playstation 5 kopen, een iPhone met gratis oortjes, een Dyson steelstofzuiger en robotstofzuiger, een koffiezetapparaat en veel andere populaire producten die in aanloop naar de feestdagen gewild zijn. De nepwebshop is enkel gepromoot via sociale media als Facebook en Instagram. Toch leverde dat al veel bezoekers op. Van de 12.000 bezoekers komt momenteel circa 90 procent via sociale media. De populairste advertenties (63 procent van alle kliks) zijn het koffiezetapparaat en de Dyson steelstofzuiger.

De nepwebshop

Op het eerste gezicht lijkt de nepwebsite een normale, betrouwbare webshop die gadgets en elektronica tegen scherpe prijzen aanbiedt. De site bevat daarnaast allerlei lovende “klantbeoordelingen” om het vertrouwen van de kopers te winnen. Nergens is duidelijk dat de webshop nep is. Tot iemand iets wil kopen. De koper krijgt dan een waarschuwing dat – als dit een echte malafide webshop was – hij of zij opgelicht zou zijn. Vervolgens is er uitleg over de risico’s van online fraude.

Hoe herken je een nepwebshop?

Een nepwebshop herken je aan meerdere zaken. Zo zijn onrealistisch lage prijzen al een waarschuwing. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo. Controleer daarnaast de bedrijfsgegevens, zoals een KvK-nummer. Dit kan via de Kamer van Koophandel om te checken of het bedrijf echt bestaat. Vertrouw daarnaast niet blindelings op reviews op de webshop zelf, maar zoek onafhankelijke beoordelingen op platforms zoals Trustpilot. Keurmerken kun je verifiëren via de officiële keurmerkwebsite. Let ook op de URL: fraudeurs maken vaak kleine aanpassingen, zoals spelfouten. Tot slot is een recent geregistreerd domein een risico; controleer de leeftijd via een ‘whois’-zoekoptie of SIDN. Dus eerst checken en dan bestellen.

Aankoopfraude is groeiend probleem

Het is belangrijk een webshop te controleren op echtheid, omdat aankoopfraude een groeiend probleem is in Nederland. Fraudeurs misleiden consumenten via websites die lijken op betrouwbare webshops, maar die na betaling uiteindelijk geen producten leveren. Elk jaar ontvangt de politie duizenden meldingen van online oplichting.

Bron

Foto's