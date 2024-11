Sinterklaasintocht in Appingedam: een feestelijke avond vol blijdschap

Appingedam – De stad Appingedam stond vrijdagavond op z’n kop tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Ondanks het frisse novemberweer verzamelden talloze kinderen, ouders en grootouders zich al vroeg op de kade om de goedheiligman en zijn Pieten te verwelkomen. Sinterklaas arriveerde klokslag 17:30 met zijn traditionele boot, wat een luid gejuich losmaakte bij de enthousiaste menigte.

De sfeer was magisch: vrolijke muziek van een fanfare, dansende Pieten en kinderen die uit volle borst Sinterklaasliedjes zongen. Met vlaggetjes in de hand en rode wangen van opwinding stonden de kleintjes te wachten tot ze een glimp konden opvangen van de goedheiligman. Toen de stoomboot aanmeerde, werd Sinterklaas hartelijk begroet door de burgemeester, die hem namens de stad welkom heette.

“Het was echt fantastisch om te zien hoe blij de kinderen waren,” vertelde een moeder. “Je merkt dat de sinterklaasintocht echt leeft in Appingedam. Het is een traditie die we koesteren.”

Met een hart vol blijdschap en handen vol pepernoten keerde iedereen huiswaarts. De intocht van Sinterklaas was ook dit jaar weer een groot succes en een warme start van de feestelijke decembermaand.

Foto's