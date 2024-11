Groningen – Van vrijdag 22 november 20.00 uur tot maandag 25 november 05.00 uur is de zuidelijke ringweg afgesloten van het Julianaplein tot de Europaweg voor verkeer richting Hoogezand. In de andere richting is er een rijstrook minder beschikbaar, maar blijft de weg verder open.

Het Verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Foto's

Deel dit artikel

Social media