Nieuw Buinen – Aan het Dwarsdiep in Nieuw Buinen is vrijdagmiddag rookontwikkeling ontstaan in een grote schuur. De brandweer van Stadskanaal werd hiervoor gealarmeerd die snel ter plaatse waren .

Ook de brandweer van 2e Exloërmond werd eveneens opgeroepen. De brand was snel onder controle.

update; Doordat de stroom uitviel in de hele straat ontbrande de pelletkachel niet goed en ontstond er rookontwikkeling in de schuur. De brandweer heeft geventileerd.

Foto's