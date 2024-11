Vier jaar cel geëist tegen de zoon van hoofdrolspeler `bendegeweld`

Winschoten – Vier jaar cel. Dat eist de officier van justitie tegen de 23-jarige H. A. voor de export van cocaïne en zijn aandeel in de vechtpartij op een terras van een ijssalon in Winschoten op 6 juli vorig jaar – het begin van het bendegeweld in Oost-Groningen.

Bij die knokpartij ging het om een confrontatie tussen twee rivaliserende bendes. Zijn vader Hussein wordt er van verdacht daarbij met een schroevendraaier een van zijn opponenten gestoken te hebben. Meldt Rtvnoord(+meer informatie hier)

