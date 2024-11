Wijkraad Grunobuurt waarschuwt voor nepsites bij parkeerautomaten

Groningen – De Wijkraad Grunobuurt waarschuwt voor QR-codes op parkeerautomaten. Scans van die codes leiden naar nepsites. Die laten mensen betalen als ze willen parkeren.

Volgens de Wijkraad staan de stickers op parkeerautomaten in het hele land. De stickers leiden naar een site die lijkt op die van parkeerapp EasyPark, met de mogelijkheid om te betalen. Het gaat om een nepsite, want er is sprake van phishing via QR-codes. Gemeenten adviseren mensen om te betalen bij de automaten zelf of via een vooraf ingestelde app.

Diverse gemeenten hebben de waarschuwingen online geplaatst. Parkeerautomaten hebben doorgaans geen legitieme QR-codes.

Foto's