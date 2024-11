Politie neemt illegaal vuurwerk en vuurwerkpistool in beslag

Gasselte (Drenthe) – De politie in Noord-Drenthe heeft na onderzoek door een anonieme tip op donderdag 14 november een instap gedaan in een woning aan de Joannes Cuperuslaan in Gasselte. Bij deze instap heeft de politie verboden vuurwerk en een vuurwerkpistool in beslag genomen.

De vangst bestond uit:



– 42 stuks Cobra 6

– 38 nitraten

– een vuurwerkpistool met bijbehorende patronen

Het verboden vuurwerk en het vuurwerkpistool zijn inmiddels in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie heeft een 21-jarige man direct gehoord, maar niet aangehouden.

Help de politie door te melden!

De opslag en handel in illegaal vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee voor de verdachte zelf én de omgeving. Anoniem melden kan levens redden en helpt de politie in de strijd tegen deze gevaarlijke praktijken. Heb jij vermoedens van de handel of opslag van verboden vuurwerk? Laat het de politie weten via: 0900-8844 of meld volledig anoniem via: 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

