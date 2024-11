Nu ook digitaal procederen in familie- en jeugdzaken bij rechtbank Noord-Nederland

Regio – Advocaten kunnen vanaf vandaag volledig digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de Rechtbank Noord-Nederland. Schrijft Oogtv.nl.

Eerder was digitaal procederen al mogelijk in zaken zoals verplichte zorg, echtscheidingen en civiele jeugdrechtzaken. Nu zijn hier eenzijdige echtscheidingsverzoeken, adoptiezaken, alimentatie en andere familiezaken aan toegevoegd. Advocaten kunnen hiermee al hun familie- en jeugdzaken digitaal indienen.

Via ‘Mijn Rechtspraak’ hebben advocaten toegang tot hun digitale dossiers, waarin alle stukken overzichtelijk worden opgeslagen. Het indienen van stukken gaat volledig digitaal, waardoor papieren naslag niet meer nodig is.

De rechtbank Gelderland in mei de eerste rechtbank die met het digitaal procederen begon. Naast Noord-Nederland doen nu ook de rechtbanken Midden-Nederland, Oost-Brabant en Rotterdam mee aan de uitbreiding. De overige rechtbanken volgen in 2025. De digitalisering is onderdeel van een bredere modernisering binnen de Rechtspraak. Hoewel digitaal procederen nu nog vrijwillig is, wordt het op termijn verplicht voor juridische professionals.

Foto's