Deel Amkemaheerd Beijum wordt opnieuw ingericht

Groningen – Een deel van de Amkemaheerd, tussen de Ypemaheerd en de Claremaheerd gaat opnieuw ingericht worden. Althans als het aan de gemeente ligt. Bewoners mogen de komende periode meepraten over de plannen.

Het voorstel is om de snelheid op dit gedeelte van de wijkring terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. “In de nieuwe situatie komt er meer aandacht voor fietsers, voetgangers, groen en leuke plekken”, schrijft de gemeente. “Dit maakt de straat prettiger en veiliger. De komende periode gaan we bewoners, wegverkeer en ondernemers vragen wat hun wensen en bedenkingen zijn.”

Dodelijk verkeersongeluk

In Beijum wordt langere tijd geklaagd over onveilige situaties op de wijkring. In de afgelopen jaren hebben er meerdere ongelukken plaatsgevonden. Vorig jaar kwam een man om het leven toen hij met zijn fiets een zebrapad over wilde steken. Naar aanleiding van dit ongeluk werd een petitie aangeboden aan de gemeente waarin gevraagd werd om de wijkring veiliger te maken.

Inloopbijeenkomst

Dat lijkt dus nu deels te gaan gebeuren. Het project wordt uitgevoerd binnen het programma Doorwaadbare Stad. In de periode tot 2040 wordt de snelheid op meer dan vijftig straten en wegen in de gemeente teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit wordt gecombineerd met een herinrichting van de bewuste straat. Hoe de plannen er in Beijum precies uit gaan zien is dus afhankelijk van de inbreng van bewoners. Op maandag 18 november zijn mensen welkom in ’t Heerdenhoes aan de Melseamheerd. Van 17.00 tot 19.00 uur wordt er daar gesproken over de situatie.

