Evacuatie Grip1: Zeer grote brand Oosterhamriklaan in Groningen, Rode Kruis ook ingezet

Groningen- Aan de Oosterhamriklaan is vridag op zaterdagnacht rond 05:25 uur een zeer grote woningbrand uitgebroken. Er kwam zeer veel brandweer ter plaatse. Grip1.

Er werd flink opgeschaald. Minimaal 1 persoon is hierbij gewond geraakt. Een persoon was ook korte tijd vastgebonden(geboeid) door de politie aan een lantaarnpaal, de reden is nog onbekend, later werd hij meegenomen. De straat is afgesloten. Later zaterdag volgt meer informatie. Lees ook VR.

Update 1 brandweer: In een flatgebouw, waar ook senioren in wonen, is deze ochtend brand ontstaan op de begane grond. De brand zorgde voor veel rook. Omdat er veel mensen ontruimd moeten worden is er opgeschaald naar zeer grote brand. Video volgt rond 11:15 uur.

Update 2:

De bewoners werden tijdelijk opgevangen in nabijgelegen flats. Ook het Rode Kruis(NHT team, noodhulp team) kwam ter assistentie. Dat gebeurt niet vaak dat ze worden opgeroepen.

Laatste Update 06:36 uur

Foto's

