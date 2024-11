Stadjer (52) moet een jaar achter de tralies

Groningen – Twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Die straf kreeg een 52-jarige man uit Groningen vrijdag opgelegd voor het online benaderen van kinderen voor het maken en verspreiden van seksueel getinte beelden. Meldt Rechtspraak.nl



De totale celstraf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Wel werden vier maanden meer voorwaardelijk opgelegd dan werd gevraagd door het OM.

De verstandelijk beperkte man krijgt van de rechtbank extra voorwaarden opgelegd tijdens de proeftijd van drie jaar voor de voorwaardelijke straf. De man moet zich laten behandelen, moet zijn laptops en telefoons laten controleren en mag geen contact hebben met minderjarigen. In overleg met de reclassering moet de man ook beschermd gaan wonen. Want de kans op herhaling is anders groot, zo stelt de rechtbank ‘gelet op de hoeveelheid strafbare feiten die verdachte in een relatief korte periode.’

De verstandelijk beperkte man deed zich in 2022 onder meer voor als een tienermeisje en vroeg kinderen tussen de 8 en 17 jaar om foto’s en video’s te sturen. Het aantal slachtoffers is onduidelijk, maar er zijn meerdere kinderen betrokken. De verdachte zou duizenden foto’s en video’s hebben verzameld. De verdachte werd opgespoord na meldingen van Amerikaanse autoriteiten. Onderzoek toonde aan dat hij ook kinderporno in bezit had en contact had met kinderen via sociale media.

