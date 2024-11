Bewustwordingsactie ‘Op de radar’ Noord-Nederland

Regio – Elk jaar vindt er een zeer groot aantal ernstige ongevallen plaats, waarbij dodelijke en zwaargewonde slachtoffers vallen. Hoe meer verkeersovertredingen je begaat, hoe groter de kans om als slachtoffer of veroorzaker betrokken te raken bij een verkeersongeval.

Daarom ontvangen begin november 581 ‘veelplegers’ in Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) in het verkeer een brief thuis van de politie over hun gedrag in het verkeer. Met deze preventieve bewustwordingsactie wil de politie een signaal afgeven.

Personen die de brief ontvangen:

Wonen in de eenheid Noord-Nederland

Zijn 16 jaar of ouder en

Zijn in één jaar tijd vier keer of vaker staande gehouden door de politie en vervolgens bekeurd voor een verkeersovertreding

Elke verkeersovertreding telt mee

Elke verkeersovertreding waarvoor je door de politie aan de kant bent gezet én bekeurd telt mee. Denk aan:

te hard rijden

het vasthouden van een telefoon tijdens het fietsen of autorijden

fietsen zonder licht.

Thuis in gesprek over gedrag in het verkeer

In de brief staat dat de politie in heel Nederland voor een jaar extra goed op je let. Voor verkeersovertredingen word je niet meer gewaarschuwd, maar krijg je meteen een bekeuring. Ook kan er een melding naar het CBR gestuurd worden voor het verplicht volgen van een cursus op eigen kosten wanneer uw verkeersgedrag daar aanleiding voor geeft. Volg je deze cursus niet? Dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Door de brief thuis te ontvangen wil de politie dat partners, ouders en kinderen met elkaar in gesprek gaan over gedrag in het verkeer. Heb je minder dan vier bekeuringen en gedraag je je niet in het verkeer? Dan heb je natuurlijk ook kans op een bekeuring. Deze actie is een samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina staan veel voorkomende vragen en antwoorden over de inhoud van de brief, de privacyregelgeving en extra uitleg over bepaalde definities.

Waar komt de relatie tussen meer verkeersovertredingen en het risico om betrokken te raken bij een ongeval vandaan?

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt in de brief gesproken over staande houden of ophouden. Wat houdt dat precies in?

Met een staandehouding wordt verwezen naar de handeling waarbij de politie een persoon tijdelijk stopt, ondervraagt of controleert op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit. Het is een juridische term om een persoon te stoppen voor onderzoek. Hierbij vraagt een politieambtenaar om de identiteitsgegevens zoals naam, adres en woonplaats om bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen opmaken of om een controle te kunnen doen. Een voorbeeld van zo’n overtreding kan zijn het negeren van een stopteken, een overtreding waarbij er te te hard wordt gereden of het negeren van een rood verkeerslicht.

Met een staandehouding wordt verwezen naar de handeling waarbij de politie een persoon tijdelijk stopt, ondervraagt of controleert op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit. Het is een juridische term om een persoon te stoppen voor onderzoek. Hierbij vraagt een politieambtenaar om de identiteitsgegevens zoals naam, adres en woonplaats om bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen opmaken of om een controle te kunnen doen. Een voorbeeld van zo’n overtreding kan zijn het negeren van een stopteken, een overtreding waarbij er te te hard wordt gereden of het negeren van een rood verkeerslicht.

Waarom heeft de politie gekozen om 581 personen een bewustwordingsbrief te sturen en hoe is de politie bij deze groep uitgekomen?

Met deze brief wil de politie een signaal afgeven aan deze 581 personen over hun verkeersgedrag. De politie heeft ervoor gekozen om weggebruikers, die in de periode van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024, vier of meer verkeersboetes hebben gekregen en hierbij zijn staande gehouden of opgehouden, een brief te sturen. De bekeuringen op kenteken zijn hierin niet meegenomen. De politie raadpleegt geen enkel ander systeem, ook geen gegevens van andere organisaties of instanties.

Met deze brief wil de politie een signaal afgeven aan deze 581 personen over hun verkeersgedrag. De politie heeft ervoor gekozen om weggebruikers, die in de periode van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024, vier of meer verkeersboetes hebben gekregen en hierbij zijn staande gehouden of opgehouden, een brief te sturen. De bekeuringen op kenteken zijn hierin niet meegenomen. De politie raadpleegt geen enkel ander systeem, ook geen gegevens van andere organisaties of instanties.

Wat kan een politieambtenaar doen als u opnieuw een verkeersovertreding begaat?

Begaat u opnieuw een verkeersovertreding en u wordt door de politie staande gehouden? Dan kan de politieambtenaar zien dat u een bewustwordingsbrief heeft ontvangen. Dat geldt niet alleen in de eenheid Noord-Nederland, maar in heel Nederland. De agent die u staande heeft gehouden beslist hoe de overtreding wordt afgehandeld. Dit kan een waarschuwing of bekeuring zijn. U bent namelijk al door de politie gewaarschuwd door deze brief. Ook kan de politieambtenaar u, als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan, aanmelden voor een cursus bij het CBR. Meer informatie over de cursus en de kosten die daaraan verbonden zijn vindt u hier op de website van het CBR.

Begaat u opnieuw een verkeersovertreding en u wordt door de politie staande gehouden? Dan kan de politieambtenaar zien dat u een bewustwordingsbrief heeft ontvangen. Dat geldt niet alleen in de eenheid Noord-Nederland, maar in heel Nederland. De agent die u staande heeft gehouden beslist hoe de overtreding wordt afgehandeld. Dit kan een waarschuwing of bekeuring zijn. U bent namelijk al door de politie gewaarschuwd door deze brief. Ook kan de politieambtenaar u, als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan, aanmelden voor een cursus bij het CBR. Meer informatie over de cursus en de kosten die daaraan verbonden zijn vindt u hier op de website van het CBR.

In de brief wordt gesproken over verkeersovertredingen. Hoe kan de politie weten of ik deze verkeersovertredingen heb gepleegd?

De verkeersovertredingen betreffen bekeuringen die door de politie tijdens een staandehouding uitgeschreven zijn en vastgelegd zijn in het politiesysteem. Vanuit dit systeem worden de gegevens doorgestuurd naar het CJIB voor verdere verwerking. Op het moment van staandehouding heeft de politieambtenaar gevraagd naar uw personalia.

De verkeersovertredingen betreffen bekeuringen die door de politie tijdens een staandehouding uitgeschreven zijn en vastgelegd zijn in het politiesysteem. Vanuit dit systeem worden de gegevens doorgestuurd naar het CJIB voor verdere verwerking. Op het moment van staandehouding heeft de politieambtenaar gevraagd naar uw personalia.

Mag de politie wettelijk gezien deze waarschuwingsbrief sturen?

Ja. De politie gebruikt gegevens die alleen binnen politiesystemen te vinden zijn. Er worden geen externe databases van andere instanties of organisaties gebruikt. De politie gebruikt de informatie voor de uitvoering van de politietaak. Daarom mogen deze gegevens gebruikt worden.

Ja. De politie gebruikt gegevens die alleen binnen politiesystemen te vinden zijn. Er worden geen externe databases van andere instanties of organisaties gebruikt. De politie gebruikt de informatie voor de uitvoering van de politietaak. Daarom mogen deze gegevens gebruikt worden.

Mag de politie deze gegevens zomaar gebruiken?

Ja. De politie maakt alleen gebruik van eigen politiegegevens. Er worden geen andere gegevens van andere instanties of organisaties gebruikt. De politie gebruikt de informatie voor de uitvoering van de politietaak. Daarom mogen deze gegevens gebruikt worden.

Ja. De politie maakt alleen gebruik van eigen politiegegevens. Er worden geen andere gegevens van andere instanties of organisaties gebruikt. De politie gebruikt de informatie voor de uitvoering van de politietaak. Daarom mogen deze gegevens gebruikt worden.

Met deze brief geeft de politie een signaal af. Stel: u werd vier of meer keer bekeurd voor verkeersovertredingen in de periode van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024 en het komende jaar wordt u drie keer bekeurd voor verkeersovertredingen. Spreekt de politie dan van een verbetering van het verkeersgedrag?

Met deze bewustwordingsbrief wil de politie verkeersdeelnemers attenderen op hun rijgedrag. Het gaat er vooral om dat u bewust wordt van uw rijgedrag en dat u uw rijgedrag aanpast. Als u minder dan vier verkeersovertredingen begaat in de periode van 1 november 2024 tot 1 november 2025 stopt de monitoring en worden uw gegevens niet meer gebruikt. Heeft u in deze periode nog steeds vier of meer bekeuringen met staandehouding op uw naam staan? Dan blijft u wel geregistreerd staan. U weet zelf hoeveel bekeuringen u gekregen heeft.



Hoe kunnen personen die de brief ontvangen hebben ervan uitgaan dat de gegevens in het politiesysteem alleen gebruikt worden voor deze actie?

De politie heeft zich te houden aan de wettelijke regels van privacy. Daarom gebruikt de politie voor deze actie alleen haar eigen gegevens. Wilt u meer weten op basis waarvan de politie haar politiegegevens verwerkt, verwijzen wij u hiervoor naar het privacy protocol op politie.nl.

De politie heeft zich te houden aan de wettelijke regels van privacy. Daarom gebruikt de politie voor deze actie alleen haar eigen gegevens. Wilt u meer weten op basis waarvan de politie haar politiegegevens verwerkt, verwijzen wij u hiervoor naar het privacy protocol op politie.nl.

Wie bepaalt of ik naar de cursus van het CBR moet? Mag de politie mij zomaar aanmelden bij het CBR?

De politie meldt u niet zomaar aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) met een zogenaamde ‘mededeling 130 Wegenverkeerswet’. Deze melding doet de politieambtenaar op straat als er een aanleiding voor is. Een voorbeeld hiervan is wanneer een bestuurder in een aaneengesloten rit tweemaal gevaar zettend rijgedrag vertoont of de risico’s niet goed kan overzien van het gevaarlijke rijgedrag. Het is aan de medewerkers van het CBR of de mededeling voldoende is voor het opleggen van bijvoorbeeld de cursus ‘Educatieve Maatregel Gedrag’ (EMG). De politie neemt geen besluit over of u een cursus moet volgen. Dat besluit ligt bij het CBR.



Ondanks deze vragen en antwoorden wil ik toch graag in contact komen met de politie over dit project. Hoe kan ik dat doen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de politie via 0900 – 8844. De politiemedewerker vraagt u om een kenmerk. Het kenmerk dat u kunt opgeven is PL0100/2024211629. U kunt aangeven dat u belt vanwege het project ‘Op de radar’. De politiemedewerker zet uw vraag dan door aan medewerkers van dit project.

Stelt u liever uw vraag via de mail, mailt u dan naar dit e-mailadres: [email protected]

Foto's

Deel dit artikel

Social media