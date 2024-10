Veendam – Bij een woning aan de Havenstraat in Veendam is woensdagmiddag rond 17:10 uur een forse brand uitgebroken in een beschermde woonvorm. Er werd al snel opgeschaald naar ‘middelbrand’, er was vuur zichtbaar.

Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek en begonnen gelijk met blussen van de brandhaard op de bovenverdieping. Wat er exact heeft gebrand is onbekend. Meerdere voertuigen kwamen ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Foto's