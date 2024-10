Bourtange – Een automobilist heeft woensdagmiddag een gas-kast geraakt op het Zodenpad bij Bourtange. De toedracht is onbekend.



Door de klap kwam.hij in een sloot terecht. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Het is niet bekend of er andere slachtoffers in het voertuig zaten. Door de klap is de gas-kast beschadigd en er stoomde gas uit. Enexis kwam voor reparatie.

Foto's