Arriva zoekt naam voor treindienst naar Zwolle

Groningen – Vervoersbedrijf Arriva is op zoek naar een naam voor de nieuwe treindienst tussen Groningen en Zwolle. Dat meldt de website treinenweb.nl.

Zaterdag werd bekend dat Arriva vanaf 2 januari gaat rijden met treinen tussen de beide provinciehoofdsteden. Van maandag tot en met donderdag gaan er vier sneltreinen tussen de beide steden rijden. Deze zullen rijden in de ochtend- en middagspits. Op vrijden gaat het om negen sneltreinen met vier ritten in de ochtend en vijf in de middag.

Arion, Noordster of SpitsTrein?

De vervoerder vindt het belangrijk dat de treindienst een eigen naam krijgt omdat daarmee de verbinding een eigen identiteit krijgt naast de spoorvervoerders die al actief zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende namen, waarbij de reacties van reizigers op sociale media worden gebruikt om tot een keuze te komen. Tot op heden zijn er namen als Arion, Noordster en SpitsTrein genoemd.

Tarieven

De treinen van Arriva gaan rijden naast de NS-treinen. Dit is mogelijk omdat de vervoerder gebruik maakt van de ‘open access-regels’ binnen de Europese Unie. Deze regels houden in dat als er voldoende ruimte op het spoor is, ook andere bedrijven treindiensten mogen aanbieden. De prijs van een kaartje is nog onbekend. Omdat de ritten buiten de spoorconcessie vallen mag Arriva zelf haar eigen prijzen bepalen. Het is mogelijk dat het reizen met Arriva straks goedkoper zal zijn dan met de NS. In de komende weken gaat Arriva de tarieven bekendmaken evenals de naam voor de nieuwe treindienst.

Foto's