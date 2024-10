Aanhoudingen na vondst van drugs in voertuig

Tolbert – De politie in het Westerkwartier heeft op donderdag 24 oktober een doorzoeking gedaan in een woning in Tolbert in verband met dealen van drugs. Hierbij zijn diverse soorten drugs, lachgas en vuurwerk in beslag genomen. Bij de doorzoeking zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie stuitte bij een verkeerscontrole in Tolbert op vrijdag 25 oktober op een voertuig met een grote hoeveelheid xtc pillen. Hierbij werden ook meerdere telefoons in het voertuig aangetroffen.



De bestuurder, een 23 jarige inwoner uit Haren en de passagier een 18 jarige inwoner uit Groningen zijn hierop aangehouden. Het voertuig, de telefoons en de xtc pillen zijn in beslag genomen. Beide zaken worden nog verder onderzocht.