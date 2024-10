Achtervolging eindigt in crash en aanhouding op Wessinghuizerweg in Onstwedde

Onstwedde – Vanmorgen eindigde een politieachtervolging in een crash op de Wessinghuizerweg in Onstwedde. De politie kreeg een melding over een voertuig dat zonder te betalen had getankt in Gieten. Het voertuig bleek eerder te zijn gestolen.

Kort na de melding werd het gestolen voertuig gesignaleerd in Stadskanaal. Toen de politie de bestuurder een stopteken gaf, werd dit genegeerd, waarna een achtervolging met hoge snelheden ontstond. Tijdens de achtervolging verloor de bestuurder de macht over het stuur, wat resulteerde in een crash.

De politie heeft de bestuurder ter plaatse aangehouden voor meerdere strafbare feiten. Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog.

