Slaperstil – Op de N355 tussen Groningen en Aduard heeft vrijdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto in de sloot is beland. De toedracht is onbekend.

Er zijn geen gewonden gevallen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het verkeer had enige hinder van het incident. Berger Poort uit Hoogkerk ging de auto bergen nadat het onderzoek was afgerond.

Foto's