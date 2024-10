Britse crimineel in november in rechtszaal voor moord op Gerard Meesters

Groningen – De Britse drugscrimineel Robert D. staat van dinsdag 12 november tot vrijdag 15 november voor de rechter in het Justitieel Complex Schiphol. Hij wordt verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op de Groninger Gerard Meesters in 2002. Dat meldt Rechtspraak.nl.

Meesters werd in zijn woning aan de Uranusstraat doodgeschoten. De moord zou wraak zijn omdat zijn zus, die als drugskoerier werkte, een partij drugs had gestolen van de bende die onder leiding stond van D. De schutter (Daniel S.) kreeg in 2005 levenslang. Ook de vier andere betrokkenen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen.

De opdrachtgever voor de moord bleef lang buiten beeld. D. zit sinds 2015 in Frankrijk een straf van 22 jaar uit voor drugshandel. Vier jaar geleden kwam het OM uit bij Robert D. als mogelijke opdrachtgever. Als D. schuldig wordt bevonden, begint zijn straf pas na 2030, wanneer hij zijn huidige straf heeft uitgezeten.

