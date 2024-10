Midwolda – Donderdagavond werden de hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval aan de Hoofdweg in Midwolda.

Ter plaatse bleek een bestuurder de macht over het stuur verloren te zijn en de auto kwam op de kop in een sloot terecht. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurder, maar deze hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De bestuurder ging mee naar het politiebureau voor nader onderzoek en een blaastest, er werd ook een krat bier gevonden.

Foto's