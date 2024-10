Groningen – Donderdag op vrijdagnacht werd onder een auto in de Haddingestraat in Groningen twintig ponypacks cocaïne en een ploertendoder aangetroffen meldt politiechef Gerard De Jonge via X.

Helaas zonder verdachte verteld hij, maar gelukkig wel de drugs en een slagwapen van straat.

Foto's

