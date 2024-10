Welke drugs gebruiken Groningers en hoeveel? resultaten ‘zorgelijk’

Groningen – Het drugsgebruik in Groningen in 2024 is weinig veranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Dat blijkt uit recent rioolwateronderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen. Het gemeentebestuur noemt de cijfers opnieuw ‘zorgelijk’.

In maart 2024 is het rioolwater van Groningen een week lang onderzocht op drugsresten bij de zuiveringsinstallatie Garmerwolde. De methode was hetzelfde als in 2022, waardoor de resultaten goed vergelijkbaar zijn.

Cocaïne, MDMA (xtc), cannabis en methamfetamine (crystal meth) zijn even populair onder Groningse drugsgebruikers als twee jaar geleden.

Amfetamine (speed) werd minder vaak gebruikt: het gebruik nam met dertig procent af. Ook de designerdrug MMC vindt minder aftrek: gebruikers namen 88 procent minder van deze drug ten opzichte van 2022.

Het gebruik van drugs zoals cocaïne en MDMA is iets hoger in het weekend, waarbij MDMA vooral wordt geassocieerd met feestjes. Het patroon in de weekenden is in beide jaren consistent.

‘Zorgelijke cijfers’

“De cijfers blijven zorgelijk,” stelt het gemeentebestuur. “Het gebruik van drugs is nooit zonder risico.” Vooral de criminele wereld achter de drugs baart het college zorgen: “Achter de wereld van drugs gaat immers een illegale wereld schuil die geweld niet schuwt. Dagelijks zien we voorbeelden van mensen die door criminelen onder druk worden gezet. Kwetsbare mensen lopen het meeste risico om hierin verstrikt te raken.”

Dat de drugshandel levendig is in Groningen, blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek. KWR, het bureau dat het onderzoek uitvoerde, maakte de onderstaande schatting van de drugsmarkt in onze gemeente. Voor meer en schema`s zie Oogtv.nl.

