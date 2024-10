Winnaar wedstrijdloop 4Mijl is Nik Lemmink(25) met 18.28 minuten, en bij de vrouwen Ineke van Koldam

Groningen – Het grootste loopfeest van Noord-Nederland is weer van start gegaan om 13:00 uur voor de wedstrijdlopers. De Menzis 4 Mijl van Groningen staat in het teken van hardlopen van Haren naar Groningen, de sfeervolle finish op de Vismarkt en heel veel gezelligheid!

De Menzis 4 Mijl van Groningen is met recht het grootste loopfeest van Noord-Nederland schrijft de organisatie op hun website(meer info hier)! De traditionele en iconische route brengt je over 6,4 km van Haren naar de Vismarkt in hartje Groningen.

Sinds 1987 wordt het evenement ieder jaar in het tweede weekend van oktober georganiseerd. Op en langs de route is het één groot feest met duizenden toeschouwers, muzikaal entertainment en natuurlijk tienduizenden hardlopers die deelnemen aan bijvoorbeeld de Bedrijvenloop, de Charity Run of de traditionele 4 Mijl.

Ook gingen om 12:00 uur al wat kinderen van start. Winnaar mannen is Nik Lemmink. De 25-jarige Lemmink kwam na 18.28 minuten over de eindstreep. En bij de vrouwen Ineke van Koldam. Ook Arjan Robben eindigde met een mooie tijd. Dag tv van Rtvnoord zend af en toe stukjes uit, na 18:00 uur volgt een uitgebreide samenvatting op Tvnoord. Later meer foto`s. Zie ook archief 2015

Foto's