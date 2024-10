Motorblok ligt andere kant sloot bij ernstig eenzijdig ongeval, 1 zwaargewonde

Noordbroek – Bij een eenzijdig ongeval op de Botjesweg in Noordbroek is zondagmorgen een automobilist gewond geraakt, het was een forse aanrijding. Het MMT(traumateam) kwam ter assistentie van de ambulancedienst.

De auto botste eerst frontaal tegen een boom en kwam vervolgens in een sloot terecht.

De brandweer heeft de chauffeur uit de auto gehaald, deze ging met spoed naar een ziekenhuis onder begeleiding van de MMT arts. Het motorblok lag aan de andere kant van de sloot. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

