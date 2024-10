Groningen – De brandweer is woensdagavond opgeroepen voor een keukenbrand in een studentenwoning aan de Robijnstraat in Vinkhuizen. Eenmaal aangekomen hadden de studenten het vuur zelf al geblust.

De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de ramen opengezet om te ventileren meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

Foto's