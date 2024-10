Ondanks motie voorlopig geen hoofddoekjes en keppeltjes voor boa’s

Groningen – Boa’s, burgemeester Koen Schuiling en de (toenmalige) minister waren er niet blij mee, maar een meerderheid in de gemeenteraad stemde begin dit jaar voor een motie die het dragen van religieuze uiting door boa’s mogelijk moet maken. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren, laat de burgemeester woensdag weten. Meldt Oogtv.nl.

Tijdens de stemming in de gemeenteraad in maart heerste al verdeeldheid over de motie, die werd ingediend onder aanvoering van de Partij voor de Dieren. Binnen de coaltiepartijen stemden zelfs twee raadsleden (van de PvdA) tegen het voorstel. Maar met steun van een aantal oppositiepartijen maande de gemeenteraad de burgemeester om zijn boa’s toch zaken als hoofddoekjes en keppeltjes toe te staan.

Maar die motie wordt voorlopig niet uitgevoerd, zo blijkt deze woensdag. In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Schuiling weten. Het nieuwe kabinet is van plan om alle religieuze uitingen bij politie en boa’s bij wet te verbieden. De gemeente heeft contact gezocht met het Rijk en andere gemeenten. Daaruit werd duidelijk: het kabinet handhaaft het verbod op religieuze uitingen in boa- en politie-uniformen. “Door deze ontwikkeling voelen wij ons genoodzaakt vooralsnog af te wachten voordat we de motie verder kunnen uitvoeren”, aldus Schuiling.

Een hoofddoek of een keppeltje komen we voorlopig dus niet tegen bij een gemeentelijke boa op straat. Maar de handhavers mogen hun ambtseed wel afleggen met een hoofddoek of andere religieuze uiting. De burgemeester besluit dat er wel op andere manieren wordt gewerkt aan diversiteit op het gebied van ‘diversiteit & inclusie’ binnen de gemeentelijke handhaving.

