Groningen – Op de N370 ter hoogte van Selwerd heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen.

Hierbij zijn geen gewonden gevallen. 1 rijstrook was tijdelijk afgesloten. Over de oorzaak van de aanrijding is niks bekend. Het verkeer had enige hinder van het incident. De auto werd afgesleept door berger Poort.

