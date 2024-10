Video schietpartij Vinkhuizen Bar gaat rond op social media

Groningen – Op social media gaat een video rond van de schietpartij van donderdagmiddag in de Vinkhuizen Bar meldt Sikkom.nl. De politie roept op om de beelden niet verder te verspreiden. „Kwetsend voor het slachtoffer en kan het onderzoek schaden.”

De politie vraagt mensen de beelden niet te verspreiden, dat kan het onderzoek schaden. Wij plaatsen de beelden daarom ook niet op 112Groningen.

In de video is te zien dat de 39-jarige verdachte, achter de vrouw staat, die aan de bar zit. Hij trekt een pistool uit zijn broekzak, schiet in haar rug en loopt naar buiten.. Het slachtoffer lijkt pas enkele momenten later te beseffen wat er is gebeurd, net als de rest van de gasten in het café. Meer hierover op Sikkom.nl.

Foto's