Groningen – Zondagavond kwam bij een woning aan de Korreweg in Groningen een melding binnen van een woningbrand bij de meldkamer in Drachten.

Ter plaatse hing er een forse brandlucht, de brandweer heeft een controle uitgevoerd in de woning waar de brandlucht vandaan kwam.

In deze controle kwam de brandweer er achter dat er een brand was ontstaan door een kortsluiting in een magnetron.

Foto's