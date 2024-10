Twee ongevallen na elkaar op de Siersteenlaan (update)

Groningen – Bij een kruispunt op de Siersteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft een kop-staartbotsing plaatsgevonden.

Beide auto’s raakten beschadigd, maar volgens een persfotograaf raakte er niemand gewond. Eén rijstrook is tijdelijk afgesloten. Dat meldt RTVNoord.nl

update: Even na dit ongeluk botsten een fietser en scooterrijder frontaal op elkaar, op het fietspad langs de weg. De politie was al ter plaatse, een ambulance is ook naar de plek van de botsing gekomen. aldus Rtvnoord.

Foto's