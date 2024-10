Inwoners van Ter Apel gaan zwaar gebukt onder overlast asielzoekerscentrum

Ter Apel – Ter Apel heeft niet alleen last van de grootschalige opvang van asielzoekers schrijft Rtvnoord. Het levert veel werk op en het dorp heeft er veel extra voorzieningen aan te danken. Toch weegt dat alles bij lange na niet op tegen de voortdurende overlast.

Dat wordt geconcludeerd in een rapport van het bureau Cebeon. Die heeft de lasten en lusten van het aanmeldcentrum in het dorp op een rijtje gezet op verzoek van de gemeenteraad. Daarvoor is een representatieve enquête onder bijna 1100 inwoners gehouden. Het hele verhaal op Rtvnoord.nl.

