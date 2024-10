Basisschool Wereldwijs Neuteboomschool in Stadskanaal wint ANWB Verkeersplein

Stadskanaal – Nieuwkomersschool Wereldwijs (nevenlocatie van de Neuteboomschool) in Stadskanaal is de trotse winnaar van de actie ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ in de provincie Groningen. Vandaag werd het ANWB Verkeersplein feestelijk geopend in het bijzijn van alle leerlingen, Jan Volbeda (Bondsraadlid ANWB), Aniek de Vries (directrice OBS de Neuteboomschool loc. Wereldwijs), Ingrid Sterenborg (Wethouder Stadskanaal) en Jeanetta Gersonius (teamleider basisschool).

Het ANWB Verkeersplein is speciaal ontwikkeld om basisschoolleerlingen samen met hun leerkracht in een veilige omgeving te laten oefenen met lastige verkeerssituaties. “De meeste van onze leerlingen worden met bussen en taxi’s gebracht en gehaald, wat soms gevaarlijke situaties oplevert tijdens het in- en uitstappen. Veel van onze leerlingen verblijven in het AZC en hebben verschillende nationaliteiten, met weinig tot geen ervaring in het verkeer en diverse verkeerssituaties. Gezien deze achtergrond is een verkeersplein op ons schoolplein een essentiële toevoeging. Onze leerlingen kunnen dan op een veilige, afgebakende plek fundamentele verkeersvaardigheden leren, zoals fietsen, het gebruiken van een zebrapad en het herkennen van verkeersborden.”, benadrukt teamleider van de basisschool Jeanetta Gersonius.

De actie ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ is een initiatief van het ANWB Fonds. Bijna 350 scholen door heel Nederland hebben zich opgegeven voor de actie en bijna 90.000 mensen hebben een stem uitgebracht voor hun favoriete school. In iedere provincie wordt één schoolplein omgetoverd tot een ANWB Verkeersplein.

Belang van verkeersveiligheid

Al een eeuw lang leren kinderen verkeersregels en goed fietsen dankzij de ANWB. Het steeds drukker wordende verkeer was in 1924 aanleiding voor de ANWB om in actie te komen. Het begon met schoolplaten met daarop gevaarlijke verkeerssituaties, waarna initiatieven volgden zoals verkeerszegels en het verkeersalbum om kinderen op een speelse wijze bewust te maken van verkeersregels. In de jaren ’50 werkte de ANWB samen met Veilig Verkeer Nederland om oversteekhulp te bieden door middel van (vrijwillige) verkeersbrigadiers en in de jaren ’90 introduceerden ze het programma ANWB Trapvaardig om de fietsvaardigheden van kinderen te verbeteren. Anno 2024 geeft de bond met ANWB Streetwise verkeersles aan zo’n 200.000 kinderen.

Alle 2000 ANWB Streetwise scholen ontvangen dit jaar ter viering van 100 jaar inzet voor verkeersveiligheid een ANWB-verkeersposter; een zoekplaat voor leerlingen met de meest voorkomende verkeerssituaties rondom scholen. De nieuwe zoekplaat is een knipoog naar de schoolplaten waarmee de ANWB 100 jaar geleden voor het eerst de klaslokalen betrad.

Het belang van verkeersveiligheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met nieuwe vervoersmiddelen zoals elektrische auto’s en e-bikes, en de toenemende drukte op de wegen, blijft verkeerseducatie erg belangrijk. De ANWB speelt hierop in met programma’s zoals ANWB Streetwise en digitale verkeersgames. Naast verkeerseducatie op scholen, pleit de ANWB voor een leven lang leren over verkeersveiligheid. Dit omvat onder andere een gratis online theorieles voor leden en de Veilig Rijden Autoverzekering. Daarnaast geeft de ANWB advies over het dragen van fietshelmen, nieuwe verkeersregels en biedt ze praktijkcursussen aan, zoals de RijZeker-training. Deze initiatieven helpen kinderen en volwassenen om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Voor meer informatie, kijk op: www.anwb.nl/wineenverkeersplein.

(Op de foto van links naar rechts: Jan Volbeda (ANWB Bondsraadlid/ adviescommissielid), Aniek de Vries (directrice OBS de Neuteboomschool loc. Wereldwijs) en Ingrid Sterenborg (Wethouder Stadskanaal).

Foto's