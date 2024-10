Grote rookontwikkeling bij woningbrand op Boterdiep in Stad

Groningen – De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan het Boterdiep in Groningen. Volgens de brandweer is de brand klein, maar is er wel grote rookontwikkeling ontstaan. Dat meldt OOGTV.nl

Verschillende bewoners kregen het benauwd door de rook die vrij kwam bij de brand. Zij zijn ter plekke gecontroleerd en geholpen door het ambulancepersoneel.

Zo’n twintig studenten staan nog in de regen te wachten tot ze weer naar binnen mogen.

Het Boterdiep was voor korte tijd eenzijdig afgesloten, wat voor enige verkeershinder zorgde. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Foto's