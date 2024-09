Vrouw(32) koopt o.a. Jacuzzi op kosten van school, ontslag en taakstraf 100 uur (update)

Haren (ADP) – Een 32-jarige vrouw uit Oosterwolde heeft van mei 2020 tot februari 2023 een basisschool in Haren voor 50.000 euro opgelicht. De vrouw werkte daar als office-manager. ‘De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur’.

Zonder advocaat zat ze maandagochtend voor de politierechter in Groningen. Ze huilde en gaf alles toe. Een hardnekkige koopverslaving lag hieraan ten grondslag. Het ging zo eenvoudig, vertelde ze. Ze bestelde spullen voor school. Op een dag deed ze ook een persoonlijke bestelling in het online winkelmandje. Het ging gewoon mee. ‘Het werd steeds meer en meer. Er zat geen rem op’, zei de vrouw tegen de rechter.

Jacuzzi

De meest uiteenlopende goederen gingen linea recta naar haar woonadres: schoenen, kleding en zelfs een jacuzzi. De facturen zette ze om in een pdf-bestand en vervalste ze. ‘En dan was het klaar om te worden ingediend’, beschreef ze haar handelswijze. Het schoolbestuur kwam ineens in aanraking met een flinke negatieve saldo. Er was iets eigenaardigs met de facturering. Er werd een recherchebureau ingeschakeld.

Hogere eis

De onderzoekers kwamen al snel bij de office-manager uit. Ze bekende meteen en werd ontslagen. De officier van justitie vindt dat de vrouw de school ernstig heeft benadeeld. Ze eiste voor valsheid in geschrifte, oplichting en diefstal een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter hield beduidend meer rekening met het feit dat de vrouw haar verantwoordelijkheid neemt.

Ze heeft direct hulp gezocht voor haar verslavingsprobleem. Ze verkocht haar woning om de school volledig terug te betalen. ‘Dat is best knap’, zei de rechter. Daarnaast sprak hij haar vrij van diefstal. ‘De goederen die zij voor zichzelf bestelde zijn nooit in het bezit van de school geweest’. Hij legde haar een lagere taakstraf op. ‘Ik heb het vertrouwen dat u hebt geleerd van deze situatie en laat een voorwaardelijke celstraf daarom achterwege’, zei de rechter. ‘De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur’.

