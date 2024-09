Groningen- In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden een grote graffiti tag aangebracht bij de in-en uitgang van de verdiepte ligging (N7) aan de kant van het Winschoterdiep.

De weg is net drie weken open en nu is het al raak. Het is nog onbekend of de Gemeente het laat weghalen. Het is onbekend wie het gedaan heeft.

Foto's