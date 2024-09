Groningen – Een auto is maandagmiddag uit de bocht gevlogen in de bocht van de N7 naar de N370. Het ongeluk gebeurde in de richting van Vinkhuizen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Vanwege het ongeluk is een rijbaan vanaf het Julianaplein dicht. De auto heeft forse schade opgelopen, op de weg liggen brokstukken meldt Rtvnoord.

Foto's