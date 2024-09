Vier verdachten langer vast vanwege geweldsuitbarsting tijdens SC Heerenveen-FC Groningen

Heerenveen – Vier van de vijf personen die zondag 22 september 2024 zijn aangehouden rond de wedstrijd SC Heerenveen-FC Groningen blijven veertien dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Een vijfde persoon is onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Zo mag hij onder meer geen sportwedstrijden bezoeken. Vier van de vijf verdachten komen uit de provincie Groningen. Een vijfde persoon heeft geen vaste woon- en verblijfplaats.

Tijdens de wedstrijd moest de politie beveiligers en stewards/beveiligers ontzetten die bezig waren om een drietal personen te verwijderen van de thuistribune. Ook klommen er nog twee personen uit het uitvak. De politie verdenkt deze vijf personen van het plegen van openlijk geweld tegen zowel politie als beveiligers/stewards van SC Heerenveen.

Groot maatschppelijk probleem

Voetbalgeweld is een groot maatschappelijk probleem. Het plegen van geweld in en rond een stadion leidt tot onrust en veroorzaakt onveilige gevoelens bij bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Het OM vindt bovendien agressie en geweld tegen politie, beveiligers en stewards onacceptabel. Zij moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweld wordt niet getolereerd.

De vijf personen zullen zich op 25 oktober 2024 voor de rechtbank in Leeuwarden moeten verantwoorden.

