Leek – Op de Auwemalaan ten hoogte van de Lindensteinlaan is een aanhanger(kieper) vol zand van een trekker omgevallen. Dat gebeurde volgens Rtvnoord.nl(Bron)in de buurt nadat deze over de rotonde reed en op twee wielen terecht kwam.

De Auwemalaan was in beide richtingen dicht voor verkeer. Er zijn geen gewonden.

Foto's