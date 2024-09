Tbs’er uit Van Mesdagkliniek op onbegeleid verlof vlucht en wordt na vijf dagen aangehouden

Groningen – Twee tbs-gestelden uit de Van Mesdagkliniek in Groningen bleven vorige maand langer weg van onbegeleid verlof dan gepland. Eén van hen wist zelfs vijf dagen uit handen van politie en justitie te blijven. Dat meldt OOGTV.nl

Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen weten in een maandelijks overzicht van incidenten in gevangenissen en klinieken. De meest recente onttrekking van een tbs’er vond plaats op maandag 12 augustus. Deze persoon woonde niet meer in de kliniek aan de Helperlinie, maar mocht al elders wonen. Deze tbs’er onttrok zich aan onbegeleid verlof door niet terug te keren naar een afgesproken plek op de afgesproken tijd. Deze tbs-gestelde is dezelfde avond nog teruggekeerd naar de kliniek.

Twee dagen ervoor, op zaterdag 10 augustus, maakte een andere tbs’er het een stuk bonter. Ook deze persoon kwam niet terug op de afgesproken tijd tijdens een onbegeleid verlof.

Daarop werd, zoals dat altijd gebeurt in dergelijke incidenten, FASTNL ingeschakeld. Dit team is een samenwerking tussen het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de politie. Het kostte dit team vijf dagen om de tbs’er weer achter de muren van de kliniek te krijgen. Waar en wanneer de tbs-gestelde is aangehouden is niet bekend gemaakt.

