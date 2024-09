Brandweermuseum kijkt terug op geslaagde open dag

Sappemeer – Zaterdag 14 september was het groot feest in en rondom het Brandweermuseum in Sappemeer.

Ook door Hoogezand – Sappemeer was het niet te missen dat het brandweermuseum een feest had georganiseerd. 65 oude brandweervoertuigen, 2 paarden tracties, 4 Amerikaanse politie auto’s en 2 grote Amerikaanse brandweerauto’s reden door Hoogezand – Sappemeer in 1 lange stoet.

We kijken terug op een zeer geslaagde rondrit aldus Marc Bakker van het brandweermuseum. We hebben wel voor wat oponthoud gezorgd, maar dat is dankzij de verkeer ondersteuning groep goed verlopen en snel weer opgelost.

Na de rondrit stonden alle voertuigen opgesteld aan de Vosholen nabij het Brandweermuseum waar iedereen de voertuigen kon bekijken. Een oude stoomspuit uit 1910 was een echte publiekstrekker ook tijdens de rondrit. De stoomspuit stond de hele dag onder stoom en kinderen mochten zelf met de brandslang spuiten. In het museum reden radiografisch bestuurbare vrachtwagens, kon men nog een aantal voertuigen en al het klein materiaal bekijken.

Op het plein voor het museum mochten mensen zelf een echt brandje blussen onder begeleiding van een ervaren brandweerman. Ook kon men geniet van hele mooie radiografische boten die de hele dag aan het varen waren. Voor de kinderen stond er een grote springkussen, hier is ook goed gebruik van gemaakt.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag, het was ontzettend druk, allemaal blije gezichten. En daar doen we het voor aldus Marc Bakker van het Brandweermuseum.

Foto's