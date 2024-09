Drie bezoekers queerfeest slachtoffer van fysiek geweld in binnenstad, nachtburgemeester spreekt zorgen uit

Groningen – Drie bezoekers van een queerfeest, dat vrijdagavond plaatsvond in club OOST aan de Oosterstraat, zijn na het feest slachtoffer geworden van verbaal en fysiek geweld in de binnenstad. Dat meldt club OOST op sociale media. Dat meldt OOGTV.nl

Het incident vond plaats net buiten de ingang, buiten het zicht van de portiers van de dansclub. Twee van de slachtoffers zijn personeelsleden van OOST die op dat moment niet aan het werk waren. De derde persoon was een bezoeker. Wat er precies is gebeurd, is onbekend. De slachtoffers waren volgens de uitgaansgelegenheid zichtbaar (gender) queer gekleed. Volgens OOST zijn de drie op straat fysiek en verbaal aangevallen. Erger kon voorkomen worden doordat voorbijgangers ingrepen. Er zou inmiddels aangifte gedaan zijn bij de politie.

Merlijn Poolman (nachtburgemeester): “Gevoel dat ernstige incidenten toenemen”

De redactie van OOG heeft navraag gedaan bij de politie. Omdat het zondag is kon er niet op de vragen worden ingegaan. Nachtburgemeester Merlijn Poolman is geschrokken van het incident: “Als je kijkt naar de afgelopen periode, dan heb ik sterk het gevoel dat het aantal ernstige incidenten in onze binnenstad aan het toenemen is. Dat dingen die in de Randstad normaal zijn, nu ook hier gebeuren. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de cijfers of die mijn gevoel ondersteunen.”

“We moeten aan de slag gaan met serieus nachtbeleid”

Poolman vindt ook dat er iets moet gebeuren: “Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met serieus nachtbeleid. Daar is nog altijd te weinig aandacht voor. De nacht is nog altijd prioriteit vijf. Een onderdeel daarvan, om de nacht veiliger te maken, zijn horecatrainingen. Dat het personeel van horecazaken geleerd krijgt hoe ze intimidatie en seksueel geweld op straat moeten herkennen en wat ze moeten doen. En ik zeg helemaal niet dat deze training dit incident voorkomen had, maar je moet ergens beginnen. Door in te zetten op preventie, daar middelen voor beschikbaar te stellen, daarmee werk je aan verbetering.” Burgemeester Koen Schuiling (VVD) riep afgelopen zomer horecabedrijven op om deel te nemen aan de trainingen. Op dat moment had slechts één bedrijf in Stad de trainingen aan haar personeel aangeboden.

OOST: “Let op elkaar, zorg voor elkaar”

OOST schrijft op sociale media dat ze walgen van wat er heeft plaatsgevonden. “Wat er is gebeurd, valt in lijn met een voor ons heel duidelijke toename van queerfobische agressie in de openbare ruimte. Deze verklaring is niet bedoeld om argwaan te wekken tegen medeburgers. Het is een dringende oproep om extra op te letten en voor elkaar te zorgen.” OOST denkt na over wat ze als club kunnen doen om de veiligheid te bevorderen, naast verhoogde alertheid.

Het is niet de eerste keer dat de LHBTIQ+-gemeenschap in Groningen te maken krijgen met geweld. Vorig jaar april werden verschillende medewerkers van gaycafé Dorothy’s Drag under the rainbow aan de Pottebakkersrijge mishandeld.

