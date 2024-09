Automobilist vliegt uit de bocht en komt in struiken tot stilstand

Lutjegast – Zondagmorgen is op de Stationsweg in Lutjegast een auto met twee inzittenden uit de bocht gevlogen en in de struiken naast de weg beland. Dit gebeurde net voor vier uur ’s nachts.

Aanvankelijk werd gedacht dat er mogelijk een derde inzittende in de auto zat, maar dat bleek niet het geval. Twee ambulances en de politie waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. De inzittenden zijn ter plekke onderzocht en vervolgens voor verder onderzoek naar het Martini Ziekenhuis in Groningen gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de auto afgesleept. Dat meldt InfoLeek.nl

Foto's