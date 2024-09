Ook seinhuis staat na nachtelijke hijsklus op zijn plek

Groningen – Nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag de loopbrug al op zijn plek werd gehesen is het aannemer Strukton en spoorbeheerder ProRail afgelopen nacht gelukt om ook het monumentale seinhuis op de definitieve plek te plaatsen. Dat meldt OOGTV.nl

De voorbereidende werkzaamheden begonnen zaterdagavond rond 23.00 uur. In het eerste deel van de nacht zweefde het seinhuis door de lucht om rond 03.45 uur op de uiteindelijke plek te arriveren. “Het was spectaculair en heel bijzonder om te zien”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Voor Strukton en ProRail was het ook een pittige klus. Om de 120 ton-wegende passerelle (loopbrug, red.) en seinhuis van 90 ton te verplaatsen werd gebruik gemaakt van een kraan van vijfhonderd ton.

Kapot

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden vorige week plaatsvinden. Bij het opbouwen van de kraan, dat vijf dagen duurt, dacht men dat een onderdeel kapot was gegaan. “Dat onderdeel hebben we met spoed uit Duitsland laten overkomen”, liet spoorbeheerder ProRail eerder al weten. “Eenmaal gemonteerd, bleek er meer aan de hand te zijn. Er was meer tijd nodig om de kraan te repareren. Daarvoor zijn extra monteurs en onderdelen aangevoerd. Het uitstellen van de verhuizing heeft geen effect op de totale planning van het project.”

Restauratie

Het monumentale seinhuis en de passerelle moesten ruim twee jaar geleden plaats maken vanwege de werkzaamheden op het Hoofdstation. Op de oude plek werd een bouwkuip aangelegd om de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling aan te kunnen leggen. Daarom werden de gebouwen tijdelijk verplaatst naar perron 3. In de afgelopen twee jaar zijn de monumentale gebouwen volledig gerestaureerd.

Foto's