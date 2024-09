Nieuwste iPhone 16 gepresenteerd, dit moet je weten

Groningen – Afgelopen maandag 9 september was het zover: het jaarlijkse Apple Event waarbij Apple de nieuwste iPhones uit de doeken doet. De line-up van de iPhone 16 bestaat uit: de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

De modellen krijgen allemaal een nieuwe A18-chip en een eigen knop voor een nieuwe functie: de cameraregelaar. Apple houdt de prijzen in vergelijking met vorig jaar ongeveer hetzelfde.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus krijgen allebei een nieuwe chip: de A18. Deze nieuwe chip zorgt ervoor dat dit de krachtigste iPhones zijn die Apple ooit heeft geproduceerd. Verder krijgen deze goedkopere instapmodellen ieder een cameraregelaar. Daarmee is het mogelijk door te swipen over de knop, of meer in te zoomen en andere instellingen aan te passen.

Beide modellen gaan er ook iets anders uitzien. Voorheen hadden alle modellen een groot ‘camera-eiland’, maar daar heeft Apple voor deze modellen niet voor gekozen. Deze keer gaat het om een verticaal camerasysteem. Dit systeem is volledig onder handen genomen en beschik over een 48 megapixel Fusion-camera. Dankzij de twee keer telelens met optische kwaliteit is zoomen mogelijk, zonder al te veel kwaliteitsverlies.

Apple kreeg vorig jaar veel kritiek rondom de kleurstellingen van de iPhones. Vrijwel alle iPhone 15 en iPhone 15 Plus-modellen hadden een lichte wittint, waardoor echte kleur nergens te bekennen was. Het bedrijf uit Cupertino heeft geluisterd naar die kritiek en kiest nu voor meer echte kleuren. De modellen zijn verkrijgbaar vanaf 969 euro in de kleuren: ultramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart. Je kunt de toestellen zowel los kopen, als bij een abonnement. Interessant is bijvoorbeeld een iPhone 16 Plus abonnement. Je nieuwe toestel kost bij een abonnement nog steeds evenveel, alleen betaal je je toestel dan in termijnen af, gedurende de looptijd van je abonnement.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De Pro en de Pro Max versies zijn al jaren het paradepaardje van Apple en daarom konden deze iPhone-varianten ook deze keer weer rekenen op de grootste veranderingen ooit in een iPhone. Dat kunnen we deze keer letterlijk nemen, want beide schermen van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden groter. De iPhone 15 Pro had vorig jaar nog een schermgrootte van 6,1 inch. Nu is dit 6,3 inch, voor de iPhone 16 Pro. De 6,7 inch iPhone 15 Pro Max wordt opgevolgd door de grotere iPhone 16 pro Max met een 6,9 inch scherm.

Iedereen die de iPhone voor het eerst in zijn handen heeft, zal het opvallen dat de randen van het scherm een stuk dunner zijn geworden. Tijdens het Event had Apple vooral aandacht voor Apple Intelligence, een functie die nog niet naar de Europese Unie komt, vanwege gesteggel tussen Apple en de EU over de DMA-wet. Toch heeft Apple de toestellen wel al voorbereid op de komst van deze functionaliteit, waarvoor een krachtige chip nodig is. Het gaat hier om de nieuwe A18 Pro-chip. Verder krijgen beide modellen uiteraard dezelfde cameraregelaarknop als op de goedkopere modellen.

De toestellen krijgen een grotere batterij en een zuinigere chip. Apple belooft daarom dat je er minimaal een uur aan batterijduur per dag bij krijgt. Verder beschikken de Pro-modellen over 4K Dolby Vision met 120 bps en 4K-microfoons van studiokwaliteit. Zeker voor de mobiele journalistiek is dat een uitkomst. Wel behouden deze toestellen het grote ‘camera-eiland’.

Deze modellen zijn verkrijgbaar vanaf 1.229 euro voor de iPhone 16 Pro en vanaf 1.479 euro voor de iPhone 16 Pro Max. De toestellen zijn daarmee even duur als vorig jaar. Apple heeft ook de kleuren onder handen genomen: zwart titanium is donkerder geworden en wit titanium is lichter geworden. Ook de hit van vorig jaar, naturel titanium, is dit jaar weer beschikbaar. De nieuwe toevoeging is ‘desert titanium’, wat veel weg heeft van de roze-gouden iPhones van een paar jaar geleden.

Beschikbaarheid nieuwe iPhones

Traditiegetrouw verkopen nieuwe kleuren als desert titanium het best, waardoor de kans groot is dat deze sneller uitverkocht is. Je moet dus al op tijd klaar zitten om het toestel te kunnen pre-orderen. De pre-order fase van de iPhone 16 toestellen begint op 13 september om 14.00 uur.

Ben je een van de gelukkigen die op tijd een iPhone heeft weten te bemachtigen tijdens de voorverkoop, dan wordt deze op 20 september aan je toegezonden. Vanaf dan zijn de toestellen ook in de winkels te bewonderen.

Foto's