Groningen – Een paar honderd studenten moesten vrijdag aan het begin van de middag bij Nijenborgh op de Zernike Campus een tijd de straat op vanwege een brandmelding.

De handmelder(OMS) ging af in de Bernoulliborg en daarom werd het gebouw gelijk ontruimd.

De brandweer kwam nog een kijkje nemen, maar volgens een woordvoerder was het loos alarm. OMS is openbaar meldt systeem dat automatisch geregeld wordt via een meldkamer.

Foto's