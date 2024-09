Totaal al 167 nepagenten aangehouden

Landelijk – De politie heeft dit jaar 167 verdachten aangehouden die zich voordeden als agent om anderen op te lichten. Het aantal incidenten met deze nepagenten is vooral de laatste drie maanden sterk gestegen. Tot eind augustus zijn ongeveer 3400 incidenten geregistreerd, blijkt uit de nieuwste politiecijfers.

Steeds vaker worden mensen slachtoffer van de babbeltrucs van nepagenten. Tegelijk houdt de politie steeds meer van dit soort oplichters aan. Zij doen zich met een babbeltruc voor als (wijk)agent om vervolgens bankpassen, contant geld en sieraden te stelen.

Landelijk beeld

De laatste maanden is het aantal incidenten met nepagenten overal in het land sterk gestegen, vooral in de eenheden Den Haag, Oost-Brabant en Oost-Nederland. Alleen in de Eenheid Amsterdam blijft de stijging uit. Inmiddels lopen er meerdere onderzoeken. ‘Dat heeft dit jaar al geresulteerd in de aanhouding van 167 verdachten’, zegt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren & Veiligheid. ‘Het laat zien hoe belangrijk aandacht voor deze vorm van oplichting is. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de werkwijze van deze criminelen, hoe weerbaarder ze zijn. En des te vaker melden ze het, of doen ze aangifte. Met die informatie en verscherpte aandacht kan de politie echt werk maken van deze laffe oplichtingspraktijken.’

Manier van werken

De manier waarop nepagenten werken varieert. Maar doorgaans bellen ze oudere mensen op en doen ze zich voor als wijkagent. Soms gebruiken ze daarbij de naam van de echte wijkagent. De nepagent vertelt dan dat er een inbraak in de buurt is geweest en dat de daders zijn gepakt. Wel is een adresboekje of papiertje gevonden met het adres van degene die wordt gebeld. De nepagent zegt tegen het slachtoffer dat hij vreest voor nieuwe inbraken en biedt aan kostbaarheden veilig te bewaren. Gaat het slachtoffer op dit ‘aanbod’ in, dan komen er mensen aan de deur die zich met een nep-politiepas ‘legitimeren’ als recherche. Soms dragen ze iets dat lijkt op het politie-uniform.

Snelheid

‘Slachtoffers hebben vaak snel door dat er iets niet klopt’, zegt de projectleider. ‘Maar de criminelen zetten mensen onder druk om snel te handelen. Vaak hebben ze persoonlijke informatie over mensen zoals namen en rekeningnummers van hun kinderen. Dat wekt vertrouwen. Deze criminelen zetten slachtoffers heel gewiekst onder druk.’

Doe altijd aangifte

De politie nam dit jaar al zevenhonderd aangiften over nepagenten op. Mensen schamen zich soms dat ze erin getrapt zijn, maar gelukkig melden steeds meer mensen zich bij de politie. Doe altijd aangifte, benadrukt de projectleider, ook van pogingen van nepagenten. Bewaar de telefoonnummers waarmee de nepagenten u hebben gebeld en deel deze nummers met de politie, stelt Van der Velden Walda. ‘Hoe meer gegevens we hebben, hoe sneller we dit kunnen stoppen.’

Meld verdachte situaties meteen

Wees extra alert en meld verdachte situaties direct. Deel alstublieft ook onderstaande preventietips met uw ouders, grootouders of andere mensen van wie u weet dat ze kwetsbaar(der) kunnen zijn voor deze criminelen.

Bent u gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn en u vertrouwt het niet? Bel 112.

De politie belt nooit om te vragen naar uw pincode of om te achterhalen of u waardevolle spullen in huis hebt.

De politie komt niet langs voor het fotograferen van kostbare eigendommen, of het ophalen van pinpassen, cash geld en kostbaarheden.

De politie moet altijd een geldig politielegitimatiebewijs kunnen tonen. U kunt hiernaar vragen als er iemand voor de deur staat en zich voordoet als politie. Het belangrijkste kenmerk van het bewijs is het hologram. Als u de pas beweegt, ziet u daarin afwisselend het logo van de politie, of het woord ‘politie’.

Telefoon – heeft u een oplichter aan de telefoon? Geef dan geen enkele informatie over pincodes of waardevolle spullen en bel daarna 0900-8844.

Staat er iemand voor de deur die u niet vertrouwt? Bel dan direct 112. Dan kan de politie de oplichter op heterdaad pakken.

