De Wilp – De bestuurder van een bestelwagen is ernstig gewond geraakt bij een ernstig ongeval aan de Jan Gosses Wijk in De Wilp. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de politie.

De wagen raakte van de weg en kwam in een greppel in een weiland terecht. Dat meldt RTVNoord.nl

