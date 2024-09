Vrachtwagenchauffeur botst tegen pilaar van winkel

Groningen – Bij een verkeersongeluk zondagochtend om 07:30 uur op de Verlengde Hereweg is een vrachtwagenchauffeur tegen een pilaar van een winkel gebotst. Bron, OOGTV.nl

Het ongeluk gebeurde nabij de afslag naar de Emmastraat, de brandweer kwam pas later. De chauffeur heeft een aantal paaltjes geramd en is vervolgens tegen een pilaar van een winkelbedrijf tot stilstand gekomen. Deze pilaar zit vast aan de winkel en hangt over het fietspad. Door de botsing is de pilaar ontzet. Brandweerlieden hebben de situatie gestabiliseerd.

De politie laat weten dat de vrachtwagenchauffeur, die in de richting van het Sterrebos reed, uit moest wijken voor iets wat hij op de weg zag. “De chauffeur is niet gewond geraakt”, aldus de politie. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg in beide richtingen enige tijd afgesloten.

